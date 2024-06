Documentaire



Les ados se précipitent à leurs concerts, on les considère comme la relève du rap français. Mais dans leurs clips, ne cherchez pas les décapotables, les créatures siliconées et les gros calibres. Ces rappeurs-là revendiquent un esprit positif et n’ont pas peur de paraître sensibles. Une recette qui a fait le succès de « 1995 », des jeunes gens à peine sortis du lycée et déjà nostalgiques de l’âge d’or du hip-hop, auquel leur nom fait référence. Pour la première fois, ils dévoilent la recette de leur musique. Où l’on découvre que pour composer des textes de rap, il vaut mieux avoir été bon élève en cours de français.



Un documentaire de Clément Fouquet