Article 4 infos insolites sur le hip-hop Le hip-hop n’est pas seulement une musique ou une danse, c’est un mouvement culturel qui a bouleversé le monde...

Documentaire Festivals : des vacances hors du temps ? Entre extase et réflexion, des festivals d’un nouveau genre offrent des univers utopiques à part entière qui vont bien au-delà...

Conférence Musique électro-corporel, frontière entre tribal et moderne Adepte de la musique électronique, Philippe recherche par l’usage des sons de son corps à revenir à la source...

Conférence Musique électronique, l’esthétisme à son paroxysme Le sujet de la conférence avec Mosimann et Florimond : musique électronique, l’esthétisme à son paroxysme. Nous nous sommes...

Podcast Neil Young : une personnalité singulière dans l’histoire du rock Sans cesse, entre ruptures musicales et drames personnels, Neil Young a su renaître et se réinventer sans jamais trahir...

Conférence Métal et paganisme Le lien entre le métal et le paganisme est profondément enraciné dans l’histoire et la culture contemporaine. Ce lien...

Podcast Hommage ou imposture ? Le succès des tribute bands D’Australie jusqu’aux scènes françaises, ces groupes rendent hommage à des artistes majeurs qui ne tournent plus. Au programme :...

Podcast 50 cent, du sang, des drames et des dollars Le 24 mai 2000, une voiture débarque en trombe sur la 161ème rue de South Jamaica, dans le Queens....

Documentaire Georges Brassens, l’anticlérical modéré Georges Brassens, élevé pieusement dès l’âge de deux ans à l’école Saint Vincent de Sète, était un familer de...

Documentaire Pierre Rapsat – Jardin Secret En 52 minutes, “Jardin Sercret” propose au téléspectateur, au travers d’une longue série d’interviews exclusives agrémentées de quelques archives...

Documentaire Téléphone Public Un docu de Jean-Marie Périer. En 1979, Téléphone, le plus grand groupe de rock français se produit sur scène...

Documentaire Musiciens vagabonds, Jane et Etienne voyagent avec leurs ânes dans les Alpes italiennes Quand la passion du voyage et de la musique se rencontrent, quoi de plus normal que de partir sur...

Article Ravel, un succès populaire Maurice Ravel est né le 7 mars 1875 à Ciboure, une petite ville du Pays basque français, dans une...

Documentaire Glorious, génération louange Glorious fait partie de ces groupes pionniers français de la pop louange à l’américaine. Formé il y a 16...

Documentaire Guns N’Roses : summer of scandals (2/2) En 1985, le Sunset Strip de Los Angeles assiste à la formation d’un groupe bientôt célèbre dans le monde...

Documentaire Rocksteady : aux origines du reggae (3/3) Direction Kingston, en Jamaïque, où le reggae est né. Issue du ghetto, cette musique a conquis le monde avec...

Documentaire L’Amérique de Bob Dylan (5/5) Un voyage en cinq étapes dans les pas de Bob Dylan. Dernière étape en Californie, avec un passage obligé...

Documentaire « Carmen », naissance d’un mythe Jugé trop inconvenant par le public bourgeois de l’Opéra-Comique, « Carmen » de Georges Bizet a reçu un accueil glacial le soir...

Documentaire Rammstein aux USA (2/2) Rammstein – avec un « R » roulé (ou sans) : le nom de ce groupe fait depuis 20...