Le hip-hop n’est pas seulement une musique ou une danse, c’est un mouvement culturel qui a bouleversé le monde...
Entre extase et réflexion, des festivals d’un nouveau genre offrent des univers utopiques à part entière qui vont bien au-delà...
Adepte de la musique électronique, Philippe recherche par l’usage des sons de son corps à revenir à la source...
Le sujet de la conférence avec Mosimann et Florimond : musique électronique, l’esthétisme à son paroxysme. Nous nous sommes...
Sans cesse, entre ruptures musicales et drames personnels, Neil Young a su renaître et se réinventer sans jamais trahir...
Le lien entre le métal et le paganisme est profondément enraciné dans l’histoire et la culture contemporaine. Ce lien...
D’Australie jusqu’aux scènes françaises, ces groupes rendent hommage à des artistes majeurs qui ne tournent plus. Au programme :...
Le 24 mai 2000, une voiture débarque en trombe sur la 161ème rue de South Jamaica, dans le Queens....
Georges Brassens, élevé pieusement dès l’âge de deux ans à l’école Saint Vincent de Sète, était un familer de...
En 52 minutes, “Jardin Sercret” propose au téléspectateur, au travers d’une longue série d’interviews exclusives agrémentées de quelques archives...
Un docu de Jean-Marie Périer. En 1979, Téléphone, le plus grand groupe de rock français se produit sur scène...
Quand la passion du voyage et de la musique se rencontrent, quoi de plus normal que de partir sur...
Maurice Ravel est né le 7 mars 1875 à Ciboure, une petite ville du Pays basque français, dans une...
Glorious fait partie de ces groupes pionniers français de la pop louange à l’américaine. Formé il y a 16...
En 1985, le Sunset Strip de Los Angeles assiste à la formation d’un groupe bientôt célèbre dans le monde...
Direction Kingston, en Jamaïque, où le reggae est né. Issue du ghetto, cette musique a conquis le monde avec...
Un voyage en cinq étapes dans les pas de Bob Dylan. Dernière étape en Californie, avec un passage obligé...
Jugé trop inconvenant par le public bourgeois de l’Opéra-Comique, « Carmen » de Georges Bizet a reçu un accueil glacial le soir...
Rammstein – avec un « R » roulé (ou sans) : le nom de ce groupe fait depuis 20...
Un portrait vibrant de la reine de la soul – indissociable de Detroit, son fief, et du combat pour les droits...
