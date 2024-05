Conférence

L’idée que les mathématiques sont le langage naturel de la physique est devenue banale et semble claire. Elle peut toutefois s’interpréter d’au moins deux façons, qui ne sont pas du tout équivalentes des points de vue épistémologique et philosophique :

– soit ce langage est pensé comme étant celui de la nature même, ce qui implique que celui qui étudie la nature devra l’assimiler pour la comprendre ;

– soit, à l’inverse, ce langage est pensé comme étant le langage de l’homme, et c’est donc nécessairement dans ce langage-là que devront être traduits les faits de la nature pour nous devenir compréhensibles.

Les progrès récents de la physique aident-ils à départager ces deux approches ?

Par Étienne Klein.