Podcast

Elles sont partout… dans nos campagnes…Je veux bien sûr parler des statistiques ! On en voit de plus en plus à la télé, dans les journaux, dans les publicités, les fameuses infographies, elles sont citées à tout bout de champ dans les débats politiques en tant qu’arguments indiscutables. Et en même temps, on les comprend pas vraiment… Comment sont-elles construites ? Comment sont-elles réellement utilisées ? Est-ce qu’elles nous manipulent vraiment ?