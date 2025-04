Podcast

Face à une attaque zombie ou à une épidémie virale, quelles sont les armes de l’humanité ? Si dans la série The Walking Dead, les vivant.e.s restant.e.s pensent surtout à se regrouper et à se défendre, les mathématiques sont un outil puissant et inattendu pour comprendre et analyser la situation.

Pour savoir si l’espèce humaine survivra à une telle apocalypse, rien de tel que quelques équations pour se préparer au mieux et répondre à une telle menace. Notre imagination fertile a produit de nombreuses œuvres telle que La Nuit des morts-vivants de George A. Romero, autant d’œuvres utiles pour modéliser nos interrogations et poser nos équations.

Qui des zombies ou les humains seront les derniers sur Terre ? Les mathématiques seraient-elles le dernier rempart de l’humanité ?