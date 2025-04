Documentaire

Petits symboles au pouvoir infini, les chiffres ont bouleversé l’humanité et impulsé l’essor de nos civilisations. Cette série documentaire voyage sur plusieurs millénaires et continents pour retracer leur histoire et explorer leur dimension économique, scientifique et politique.

Dès le Paléolithique, l’espèce humaine a cherché à dénombrer ce qui l’entourait, développant des capacités uniques dans le monde vivant. En Mésopotamie, l’essor de l’agriculture oblige les populations à créer des instruments de comptabilité : à cet usage, des jetons de comptage apparaissent dès le neuvième millénaire avant notre ère, bien avant l’invention de l’écriture. Ainsi, les premiers textes répertoriés sont tous des documents comptables. Puis, dans ces cités antiques comme chez les pharaons d’Égypte, dans les empires méditerranéens comme chez les Mayas, les États veulent quantifier pour asseoir leur pouvoir. Cependant, très vite, compter et calculer ne vont plus seulement servir à bien gérer les stocks, mais aussi à affirmer sa puissance. En Chine, les chiffres – apparus 1500 ans avant notre ère – ont longtemps eu un rôle de divination, ancré au cœur du pouvoir. C’est au IIIe siècle avant notre ère que le premier empereur Chine en fait un instrument administratif pour gérer le territoire immense qu’il entend unifier. Mais malgré la performance du système numéraire chinois, ce n’est pas lui qui traversera les frontières. C’est en Inde, que naissent dix petits symboles, qui finiront par s‘imposer.

Je compte donc je suis

Pourquoi est-il impossible d’imaginer un monde sans chiffres ? D’où vient notre habitude de compter ? Pour répondre à ces questions, cette série offre un incroyable périple sur quatre continents et plusieurs millénaires, à la rencontre des plus réputés mathématiciens, calligraphes, historiens, sociologues, philologues, sinologues, archéologues ou encore collectionneurs de la planète. Elle nous plonge dans l’histoire de l’humanité, dont les chiffres, tardivement universels, ont accompagné les grands bouleversements : agriculture, commerce, science, bureaucratie, informatique… De l’invention du zéro aux supercalculateurs, ces dix petits symboles indo-arabes, à l’origine des règlements transactionnels de l’immense majorité des sociétés de ce monde, se révèlent aussi politiques, instruments de contrôle et d’exercice du pouvoir. Peut-être même sont-ils déjà nos nouveaux dieux, créateurs de machines dépassant les capacités humaines. Auprès des gardiens de la mémoire d’ancestrales machines à calculer, en fouille dans le Kurdistan irakien ou en immersion dans une ancienne base secrète de l’armée américaine, L’odyssée des chiffres éclaire d’un jour nouveau les âges glorieux des civilisations.

L’odyssée des chiffres (Partie 1)

Série documentaire de Benoît Laborde (France, 2024, 53mn)

