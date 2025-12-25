Conférence

Quel est le secret des couples qui durent ? Dans ce Talk qui mêle histoire, humour et modélisation, Laurent Pujo-Menjouet se propose de nous révéler comment les mathématiques pourraient nous aider à mieux cerner la réponse à cette question.

Depuis son enfance, Laurent Pujo-Menjouet avait en tête de trouver un métier permettant de s’amuser, d’entretenir sa curiosité autant que sa créativité mais surtout d’aider les gens. Son doctorat lui a ouvert les portes de la recherche en mathématiques appliquées à la biologie et la médecine, et depuis quelques années Laurent se penche sur la modélisation du comportement humain. Que ce soit les régimes alimentaires, la disparition des langues mais aussi les relations amoureuses, il utilise les mathématiques pour apporter des éléments de réponse.