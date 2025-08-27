Des biologistes ont fait une découverte fascinante, chaque être vivant est organisé selon des principes mathématiques bien précis : la suite de Fibonacci et le nombre d’or.
Des biologistes ont fait une découverte fascinante, chaque être vivant est organisé selon des principes mathématiques bien précis : la suite de Fibonacci et le nombre d’or.
Que les mathématiques servent à la science, la société, l’économie est une évidence. Mais pourquoi éduquer aux mathématiques alors...
L’histoire des mathématiques est intimement liée à l’évolution de l’humanité elle-même, se tissant dans la trame des civilisations qui...
Elles sont partout… dans nos campagnes…Je veux bien sûr parler des statistiques ! On en voit de plus en...
La croissance des plantes est déterminée par le nombre d’or que symbolise la lettre grecque Phi, les écailles des...
Stéphane Mallat, Mathématicien à l’École normale supérieure (Paris), Professeur au Collège de France était l’invité d’une SML exceptionnelle organisée...
Réenchanter les maths à l’école est devenu un défi majeur pour le système éducatif contemporain. Trop souvent perçues comme...
Depuis l’aube de la civilisation, les mathématiques ont été au cœur du progrès humain. Jadis réservées aux calculs agricoles...
On pourrait penser que le mouvement de foule, le déplacement de troupeau ou le trafic routier se prêtent très...
Jake Porway étudie les données qui se cachent derrière le stress et les contrariétés quotidiennes et révèle comment gérer...
Vous avez dit percolation ? Magnétisme ? Polymère ? C’est par l’étude des transitions de phase dans les modèles...
Toute la question est de savoir comment faire un réseau «économique » et « robuste », mais qui ne...
Case départ de cet épisode de nos voyages au pays des maths : la prison. Deux prisonniers doivent choisir...
Omniprésentes dans les sciences et les technologies, les mathématiques sont parvenues à décrypter les orbites elliptiques des planètes, à...
Lorsque vous entendez parler de chiffres, vous pensez peut-être à des calculs, des statistiques ou des données financières. Pourtant,...
Les nombres irrationnels n’ont plus de secret pour vous ? Alors on met le cap sur un lieu de...
Point de départ de cet épisode de nos voyages au pays des maths: le cadre trivial d’un supermarché où un...
Une contemplation sur la nature des mathématiques, pourquoi ils s’appliquent au monde, est ce qu’on découvre les mathématiques ou...
L’idée que les mathématiques sont le langage naturel de la physique est devenue banale et semble claire. Elle peut...
En abordant les sujets majeurs de la vie – argent, mariage, mortalité, sexe – Jack Porway révèle quelle science...
Le génial mathématicien Henri Poincaré est resté célèbre pour ses fulgurances et ses intuitions, mais aussi son style approximatif...
