Jamais 2 sans 3 ! Nous recevons notre ami John Antonakis, professeur de sciences comportementales à HEC Lausanne, qui a continué d’affiner son modèle de prédiction de résultats d’élections basé – entre autres – sur le charisme. Modèle, qui avant le résultat de la dernière élection américaine, donnait Trump vainqueur avec 70% de chance, malgré les sondages qui prédisaient une victoire de Kamala Harris. Malheureusement pour nous, le modèle avait raison. Comment ça marche ? Pourquoi ça marche ? Quelles révisions ont été apportées au modèle pour améliorer son efficacité ? Bref, nous parlons de probabilités, d’hypothèses, de feedback, de corrections et de validation, bref, de science en train de se faire. Et on va sans doute parler un peu politique aussi ; on en a gros !