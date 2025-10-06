Conférence

Blaise Pascal était en effet un génie, né à Clermont-Ferrand en France en 1623. Il était un mathématicien, physicien, inventeur, philosophe, moraliste et théologien de premier plan.

Pascal a fait des contributions significatives à plusieurs domaines. En mathématiques, il est connu pour le triangle de Pascal, un concept utilisé dans l’algèbre combinatoire. Il a également développé une version primitive de la calculatrice mécanique, connue sous le nom de la Pascaline, et a contribué à la théorie des probabilités.

En physique, Pascal a formulé le principe de Pascal, qui stipule que tout changement de pression à n’importe quel point d’un fluide incompressible est transmis à tous les autres points du fluide. Ce principe est fondamental en hydraulique.

En philosophie et théologie, Pascal est surtout connu pour ses « Pensées », un travail inachevé qui traite des problèmes de la foi et de la raison.

Par Cédric Villani