Documentaire

Un voyage autour du monde et dans l’Histoire, en quête des origines du chiffre 1, puis de l’arithmétique, en compagnie de Terry Jones, ex-Monty Python Comment sont nés les chiffres ? Le 1, puis les autres, puis l’arithmétique, le système métrique, l’algèbre ? Terry Jones, l’ancien Monty Python, prend la route pour un étonnant voyage à travers le monde et l’histoire des civilisations, en quête de la genèse du chiffre 1. Du Congo où a été trouvé le « bâton d’Ishango », premier témoignage d’une numération, datant de 4000 avant J.-C., au Moyen-Orient, des Egyptiens aux Romains, en passant par les Indiens et les grands scientifiques musulmans, chacune des grandes civilisations a apporté sa pierre aux mathématiques. Les origines du chiffre 1 sont entourées de mystères. Seul indice, le bâton d’Ishango, un os couvert d’entailles datant d’environ 20000 ans avant notre ère, découvert au Congo en 1950. Il semble être le premier témoignage de l’activité mathématique de nos ancêtres. En l’an 4000 avant J.-C., les peuples du Moyen-Orient utilisaient des jetons offrant la possibilité d’ajouter et de soustraire. Ainsi naîssait l’arithmétique. Ce système sera renié par les Egyptiens mille ans plus tard, au profit d’une autre méthode qui reflétera la grandeur de l’Egypte. La dynastie Egyptienne, qui a besoin de mesures précises pour bâtir des temples pharaoniques, avait inventé le système métrique. Cette unité de calcul transformée en unité de mesure devient alors l’essence même de l’univers. Les Grecs, les Romains, les Arabes puis les Indiens, n’ont de cesse de la perfectionner au fil des siècles. Au gré des époques et des découvertes réalisées par des chercheurs sur ces peuples, Terry Jones nous éclaire sur l’évolution des mathématiques. Un étonnant périple au pays des chiffres, de leurs naissances à l’arrivée du système binaire, origine de notre monde moderne qui utilise le 1 et le 0, et permet à nos ordinateurs de fonctionner.