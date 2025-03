Conférence

En 2023 Blaise Pascal fêtait ses 400 ans… C’est l’occasion de se plonger ou replonger dans son parcours intellectuel aux multiples facettes, dont on retient avant tout qu’il fut un philosophe, théologien et moraliste hors pair, mais qui fut aussi un passionné de mathématique – son premier et son plus fidèle amour intellectuel – et un précurseur dans des domaines aussi variés que l’informatique et les transports en commun ! Avec Cédric Villani, mathématicien, spécialisé dans la physique mathématique et lauréat de la médaille Fields 2010.