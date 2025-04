Documentaire

Dernière étape de notre voyage à travers l’histoire des chiffres. En 1652, Blaise Pascal crée la première machine à calculer automatique, la pascaline. En Angleterre, un autre savant, John Wallis, met les chiffres au service d’une idée nouvelle : la science. L’heure est à la mathématisation du monde.

En France, les révolutionnaires définissent un système métrique universel, imposant leurs normes à la grande majorité de l’Europe et à ses colonies. À l’ère industrielle, les chiffres débordent du champ scientifique vers la statistique sociale. On veut tout contrôler, tout quantifier et disposer de nouveaux instruments de pouvoir, qui façonnent la manière de penser la société. En 1890, aux États-Unis, Herman Hollerith parvient à recenser toute la population américaine grâce à un système révolutionnaire : les cartes perforées. Laquelle prépare une autre révolution, celle des ordinateurs. Le basculement se produit au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Désormais, les chiffres sont partout, jusqu’à encoder l’humanité sans même qu’elle s’en rende compte.

Je compte donc je suis

Pourquoi est-il impossible d’imaginer un monde sans chiffres ? D’où vient notre habitude de compter ? Pour répondre à ces questions, cette série offre un incroyable périple sur quatre continents et plusieurs millénaires, à la rencontre des plus réputés mathématiciens, calligraphes, historiens, sociologues, philologues, sinologues, archéologues ou encore collectionneurs de la planète. Elle nous plonge dans l’histoire de l’humanité, dont les chiffres, tardivement universels, ont accompagné les grands bouleversements : agriculture, commerce, science, bureaucratie, informatique… De l’invention du zéro aux supercalculateurs, ces dix petits symboles indo-arabes, à l’origine des règlements transactionnels de l’immense majorité des sociétés de ce monde, se révèlent aussi politiques, instruments de contrôle et d’exercice du pouvoir. Peut-être même sont-ils déjà nos nouveaux dieux, créateurs de machines dépassant les capacités humaines. Auprès des gardiens de la mémoire d’ancestrales machines à calculer, en fouille dans le Kurdistan irakien ou en immersion dans une ancienne base secrète de l’armée américaine, L’odyssée des chiffres éclaire d’un jour nouveau les âges glorieux des civilisations.

L’odyssée des chiffres (Partie 3)

Série documentaire de Benoît Laborde (France, 2024, 52mn)