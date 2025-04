Infographie | 4 faits insolites sur les chiffres

Infographie

Lorsque vous entendez parler de chiffres, vous pensez peut-être à des calculs, des statistiques ou des données financières. Pourtant, derrière leur apparente froideur, les chiffres recèlent une foule de curiosités étonnantes. Certains ont traversé les siècles avec des histoires fascinantes, d’autres portent chance — ou malheur — selon les cultures, et quelques-uns défient même les lois de la logique.

Voici quatre faits insolites sur les chiffres qui vont certainement piquer votre curiosité… et peut-être changer votre façon de les voir !

Le chiffre 0 n’a pas toujours existé

Le zéro, si fondamental aujourd’hui, est apparu relativement tard. Il a été inventé en Inde autour du Ve siècle et introduit en Europe bien plus tard grâce aux mathématiciens arabes. Avant cela, les civilisations antiques, comme les Romains, ne disposaient d’aucun symbole pour représenter l’absence de quantité.

Le chiffre 4 porte malheur dans certaines cultures

En Chine, au Japon et dans d’autres pays d’Asie de l’Est, le chiffre 4 est considéré comme malchanceux car sa prononciation est très proche du mot « mort ». Il n’est donc pas rare que certains bâtiments n’aient pas de 4e étage indiqué, à l’image de ce que le 13 représente en Occident.

Le chiffre 7 est universellement préféré

Des études ont montré que lorsqu’on demande aux gens de choisir un chiffre entre 1 et 10, une majorité choisit le 7. Ce chiffre est perçu comme mystérieux, chanceux, et revient souvent dans les contes, les religions et les mythes : 7 jours de la semaine, 7 merveilles du monde, etc.

Le nombre Pi ne se répète jamais

Le célèbre π (3,14159…) est un nombre irrationnel, ce qui signifie que ses décimales sont infinies et ne forment aucune suite répétitive. Malgré des milliards de chiffres calculés, aucun motif régulier ne s’en dégage, ce qui fascine encore les mathématiciens du monde entier.