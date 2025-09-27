Documentaire

Si les mathématiques sont irremplaçables pour modéliser l’évolution globale de l’épidémie, elles s’avèrent tout aussi précieuses pour lutter contre le virus dans des situations très précises. Illustrations dans ce reportage où les experts des nombres réfléchissent aux emplois du temps scolaires ou créent des indicateurs pour l’hôpital.

Il est un domaine des mathématiques capable de modéliser des épidémies : trouver son point d’origine, étudier sa propagation en fonction des propriétés du virus, mais aussi réfléchir à des moyens de limiter sa propagation dans des situations très précises. Ainsi, des mathématiciens travaillent sur des modèles permettant d’adapter les emplois du temps d’une école, optimiser la disposition des lits dans un hôpital et étudier les lieux les plus touchés par les contaminations.