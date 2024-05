Documentaire



Point de départ de cet épisode de voyage au pays des maths : le paradoxe de Zénon. Ou la vitesse n’est-elle finalement qu’une suite de moments immobiles ? Grâce à Newton et Leibniz, les rivaux de la dérivée, on ira découvrir- sans se presser- le calcul infinitésimal et différentiel. Et comment, derrière tout mouvement, se cache du fixe. Documentaire disponible jusqu’au 29/07/2026.