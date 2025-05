Conférence

À quoi peuvent servir les mathématiques quand on s’intéresse aux araignées ou aux chauves-souris ? On pensait Cédric Villani plutôt amateur d’araignées – il en porte une en broche sur son costume -, apparemment, ce n’est pas une passion exclusive… Nous verrons dans cette conférence, comment nous trouvons les concepts, les idées mathématiques dans beaucoup de choses qui nous sont familières. Et Cédric Villani de répondre plus précisément à la question : à quoi peuvent servir les mathématiques quand on s’intéresse aux animaux ? Aux araignées ou aux chauves-souris…