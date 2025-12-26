Ressources Dans la même catégorie

Article 4 faits insolites sur les chiffres Lorsque vous entendez parler de chiffres, vous pensez peut-être à des calculs, des statistiques ou des données financières. Pourtant,...

Conférence Origami et mathématiques, une rencontre entre artistes et chercheurs Le pliage de papier, ou origami, ne se réduit pas aux avions et autres cocottes. Il peut aussi s’agir...

Conférence Théorie des nombres Déjà le mathématicien grec Diophane (vers 250 après J. – C.) a su poser des problèmes qu’on n’a pu...

Conférence Du café aux mathématiques! Vous avez dit percolation ? Magnétisme ? Polymère ? C’est par l’étude des transitions de phase dans les modèles...

Conférence Le dire vrai des mathématiques Depuis la Grèce Antique, les mathématiques jouent le rôle de science modèle de par le rapport qu’elles entretiennent avec...

Conférence Blaise Pascal, un génie Clermontois Blaise Pascal était en effet un génie, né à Clermont-Ferrand en France en 1623. Il était un mathématicien, physicien,...

Podcast Cercle La forme, ce sera d’ailleurs la thématique de nos émissions à chroniques de cette nouvelle saison qui débute. Ainsi,...

Documentaire Les mathématiciens sur le front du Covid19 Si les mathématiques sont irremplaçables pour modéliser l’évolution globale de l’épidémie, elles s’avèrent tout aussi précieuses pour lutter contre...

Conférence Peut-on comprendre d’où vient l’efficacité des mathématiques en physique ? L’idée que les mathématiques sont le langage naturel de la physique est devenue banale et semble claire. Elle peut...

Conférence Transhumances, embouteillages, mathématiques du mouvement collectif On pourrait penser que le mouvement de foule, le déplacement de troupeau ou le trafic routier se prêtent très...

Article Groupe Réussite, spécialiste des cours particuliers en maths Le soutien scolaire en maths est de plus en plus élargi parmi les élèves qui ressentent un besoin croissant...

Documentaire L’extraordinaire aventure du chiffre 1 \r

Un voyage autour du monde et dans l’Histoire, en quête des origines du chiffre 1 et de l’arithmétique, en...

Documentaire C’est pas sorcier – Les calendriers : ça date ! Aujourd’hui, les calendriers et autres agendas électroniques sont devenus des objets indispensables dans notre vie quotidienne. Nous enchaînons les...

Conférence Blaise Pascal, mathématicien du cœur et 1er entrepreneur de la tech Blaise Pascal était un mathématicien et physicien de renom du XVIIe siècle. Il est vrai que Pascal a contribué...

Documentaire Flâneries infinitésimales | Voyages au pays des maths Point de départ de cet épisode de voyage au pays des maths : le paradoxe de Zénon. Ou la...

Documentaire Math circles, des maths pour le plaisir A Berlin, Berkeley ou Moscou, des groupes d’élèves se retrouvent avec un professeur dans les « Math circles » pour réfléchir...

Documentaire L’odyssée des chiffres (1/3) – Les origines Petits symboles au pouvoir infini, les chiffres ont bouleversé l’humanité et impulsé l’essor de nos civilisations. Cette série documentaire...

Article La théorie de Ramsey : une analyse des structures inévitables dans le chaos La théorie de Ramsey représente une facette intrigante et profondément intellectuelle des mathématiques modernes. Reposant sur les principes de...

Documentaire La théorie des graphes ou comment ne pas prendre la grosse tête Toute la question est de savoir comment faire un réseau «économique » et « robuste », mais qui ne...