Plus de 2 millions d’adultes et 4 millions d’enfants souffrent de profonds problèmes en maths. Racine carrée, équations, ou calcul de pourcentage, autant de mots qui peuvent rappeler des moments douloureux passés sur les bancs de l’école. La faute à de mauvaises méthodes d’apprentissage? Ou la bosse des maths fait-elle défaut aux Français ? Cette année, dans un classement Un documentaire réalisé par l’OCDE, la France était 22e sur 65 en mathématiques. Un résultat décevant ! Alors comment faire pour s’améliorer en maths ? Peut-on vivre sans maths ?
Un documentaire de Tam Melacca