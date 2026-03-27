Les premiers mots qui viennent à l’esprit lorsque les gens pensent aux mathématiques ressemblent souvent à difficiles, scolaires, inutiles, formelles, élitistes, etc. Les opinions sont diverses et souvent négatives. Dans cet exposé, nous irons à rebours des habitudes et associerons d’autres mots aux mathématiques, des mots qui correspondent à une vision plus positive de cette discipline et de sa pratique, des mots qui pourraient vous surprendre.