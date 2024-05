Documentaire



Dans cet épisode de nos voyages au pays des maths, on met le cap vers l’Infini. Et même au-delà, car l’infini existe en plusieurs tailles. Si, si. Des contrées vertigineuses où Georg Kantor et sa théorie des ensembles nous donneront un sérieux coup de pouce pour nous y retrouver. Documentaire disponible jusqu’au 29/07/2026.