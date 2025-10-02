Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les mathématiciens sur le front du Covid19 Si les mathématiques sont irremplaçables pour modéliser l’évolution globale de l’épidémie, elles s’avèrent tout aussi précieuses pour lutter contre...

Article Les fractales : un fascinant mystère des mathématiques Les fractales, ces structures mathématiques intrigantes et souvent visuellement captivantes, sont devenues un sujet d’étude et de fascination pour...

Conférence Les mathématiques pour vivre mieux Les mathématiques pour vivre mieux, une conférence données à l’invitation du département de mathématiques appliquées par Alfio Quarteroni, Professeur...

Conférence Les régularités mathématiques de nos interactions Il est bien connu des mathématiques qu’il est possible de modéliser et d’étudier les systèmes sociaux tel que les...

Conférence Blaise Pascal, mathématicien du cœur et 1er entrepreneur de la tech Blaise Pascal était un mathématicien et physicien de renom du XVIIe siècle. Il est vrai que Pascal a contribué...

Article Quelles différences entre chiffre, nombre et numéro ? Dans le langage courant, les termes chiffre, nombre et numéro sont souvent utilisés de manière interchangeable, mais chacun a...

Documentaire La suite de Fibonacci Des biologistes ont fait une découverte fascinante, chaque être vivant est organisé selon des principes mathématiques bien précis :...

Conférence A quoi sert l’éducation aux maths en 5 leçons Que les mathématiques servent à la science, la société, l’économie est une évidence. Mais pourquoi éduquer aux mathématiques alors...

Documentaire Alicia Boole au pays des polytopes Au départ, il y a les cinq « solides platoniciens » bien-aimés des géomètres : le cube, le tétraèdre,...

Documentaire Origami, l’art du pliage au service de la recherche Mathématiciens, origamistes et informaticiens ont été les acteurs d’une véritable révolution de l’origami ces 20 dernières années. Ils ont...

Conférence Réenchanter les maths à l’école Réenchanter les maths à l’école est devenu un défi majeur pour le système éducatif contemporain. Trop souvent perçues comme...

Article Groupe Réussite, spécialiste des cours particuliers en maths Le soutien scolaire en maths est de plus en plus élargi parmi les élèves qui ressentent un besoin croissant...

Conférence Les mathématiques et la pensée en mouvement Alain Connes : c’est à travers une galerie de portraits de grands mathématiciens dont celui de Evariste Galois, jeune...

Article La théorie de Ramsey : une analyse des structures inévitables dans le chaos La théorie de Ramsey représente une facette intrigante et profondément intellectuelle des mathématiques modernes. Reposant sur les principes de...

Documentaire Les géométries non-euclidiennes Durant des siècles, la géométrie a reposé sur les axiomes d’Euclide qui paraissaient irrévocables. Mais à force de se...

Conférence Symétrie et asymétrie : les mathématiques des pavages et des kaléidoscopes Les œuvres de M.C. Escher et les fresques de l’Alhambra possèdent, en plus de leurs qualités artistiques, une profondeur...

Conférence Les prodigieux théorèmes de Monsieur Nash La carrière scientifique de John Nash commence par ses célèbres contributions a la « théorie des jeux », sujet...

Documentaire Fractales Le mot fractale est un néologisme créé par Benoît Mandelbrot en 1974 à partir de la racine latine fractus,...