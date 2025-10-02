La forme, ce sera d’ailleurs la thématique de nos émissions à chroniques de cette nouvelle saison qui débute. Ainsi, on vous prépare des chroniques à point nommé, qu’on mettra en ligne après avoir triangulé les infos scientifiques les plus carrées possibles. Mais avant les émissions point, ligne, triangle et carré, on commence par une forme que de nombreux savants pensaient parfaite.