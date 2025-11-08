Depuis la Grèce Antique, les mathématiques jouent le rôle de science modèle de par le rapport qu’elles entretiennent avec la vérité. Les mathématiques antérieures à la période grecque classique, essentiellement mésopotamiennes, n’entretenaient pas un tel rapport avec la notion de vérité. On peut aller jusqu’à dire que l’émergence de la notion du vrai chez les Grecs a rendu nécessaire les propositions mathématiques, ajoutant en retour de la réalité aux objets mathématiques. Une parole mathématique qui constitue notre idée du vrai est le paradigme, plus ou moins bien pensé, sur lequel nous avons agréablement vécu depuis 25 siècles. Au travers d’exemples mathématiques accessibles, nous nous interrogerons sur ce lien perçu comme naturel : quel est ce dire vrai des mathématiques ? A-t-il une histoire ? Sur quels objets porte-t-il ? Nous verrons alors que les grandes évolutions de la logique mathématique au 20e siècle, et celle des théories du langage, nous imposent une révision complète de notre rapport au concept de vérité.