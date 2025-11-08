Ressources Dans la même catégorie

Conférence Blaise Pascal, un génie Clermontois Blaise Pascal était en effet un génie, né à Clermont-Ferrand en France en 1623. Il était un mathématicien, physicien,...

Podcast Cercle La forme, ce sera d’ailleurs la thématique de nos émissions à chroniques de cette nouvelle saison qui débute. Ainsi,...

Documentaire Les mathématiciens sur le front du Covid19 Si les mathématiques sont irremplaçables pour modéliser l’évolution globale de l’épidémie, elles s’avèrent tout aussi précieuses pour lutter contre...

Article Les fractales : un fascinant mystère des mathématiques Les fractales, ces structures mathématiques intrigantes et souvent visuellement captivantes, sont devenues un sujet d’étude et de fascination pour...

Conférence Les mathématiques pour vivre mieux Les mathématiques pour vivre mieux, une conférence données à l’invitation du département de mathématiques appliquées par Alfio Quarteroni, Professeur...

Conférence Les régularités mathématiques de nos interactions Il est bien connu des mathématiques qu’il est possible de modéliser et d’étudier les systèmes sociaux tel que les...

Conférence Blaise Pascal, mathématicien du cœur et 1er entrepreneur de la tech Blaise Pascal était un mathématicien et physicien de renom du XVIIe siècle. Il est vrai que Pascal a contribué...

Article Quelles différences entre chiffre, nombre et numéro ? Dans le langage courant, les termes chiffre, nombre et numéro sont souvent utilisés de manière interchangeable, mais chacun a...

Conférence Les mathématiques et la pensée en mouvement Alain Connes : c’est à travers une galerie de portraits de grands mathématiciens dont celui de Evariste Galois, jeune...

Documentaire Le code : les prévisions Depuis la nuit des temps, l’homme cherche à prédire ce que l’avenir lui réserve. Nos vies semblent imprévisibles… Mais...

Article La théorie de Ramsey : une analyse des structures inévitables dans le chaos La théorie de Ramsey représente une facette intrigante et profondément intellectuelle des mathématiques modernes. Reposant sur les principes de...

Conférence Théorie des nombres Déjà le mathématicien grec Diophane (vers 250 après J. – C.) a su poser des problèmes qu’on n’a pu...

Documentaire Ma vie est une statistique – EP03 – Ce qui nous rend fou Jake Porway étudie les données qui se cachent derrière le stress et les contrariétés quotidiennes et révèle comment gérer...

Documentaire L’odyssée des chiffres (1/3) – Les origines Petits symboles au pouvoir infini, les chiffres ont bouleversé l’humanité et impulsé l’essor de nos civilisations. Cette série documentaire...

Documentaire Alicia Boole au pays des polytopes Au départ, il y a les cinq « solides platoniciens » bien-aimés des géomètres : le cube, le tétraèdre,...

Conférence Les mathématiques du couple Quel est le secret des couples qui durent ? Dans ce Talk qui mêle histoire, humour et modélisation, Laurent...

Conférence Réenchanter les maths à l’école Réenchanter les maths à l’école est devenu un défi majeur pour le système éducatif contemporain. Trop souvent perçues comme...

Conférence La meilleure et la pire des erreurs de Poincaré Le génial mathématicien Henri Poincaré est resté célèbre pour ses fulgurances et ses intuitions, mais aussi son style approximatif...

Documentaire Le grand mystère des mathématiques Omniprésentes dans les sciences et les technologies, les mathématiques sont parvenues à décrypter les orbites elliptiques des planètes, à...