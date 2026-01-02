Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Prison japonaise : la plus stricte du monde Bienvenue dans le système carcéral japonais, réputé pour sa discipline extrême, à travers le témoignage rare et anonyme d’un...

Documentaire Une milliardaire fusillée à Monaco Pastor 77 ans la femme la plus riche de Monaco victime d’un guet-apens est tué d’un coup de fusil...

Documentaire Eric se fait quotidiennement dépouiller par les kleptomanes Le préservatif, un produit sensible aux yeux des voleurs

Documentaire De la Colombie à l’Espagne, les routes de la poudre Depuis 40 ans, la Galice au Nord de l’Espagne est une région connue comme la porte d’entrée de produits...

Documentaire Rose, braqueuse par nécessité ! Rose n’ira pas en prison. Le tribunal de Marseille a tout de même condamnée cette semaine à un an...

Documentaire Assassinée à coups de battes de base-ball devant sa fille Alain Berruet, 60 ans, a assassiné a coup de battes de base-ball Maeva, l’ex-femme de son fils, Rodolphe. Pourquoi...

Documentaire Sa vie usurpée, il est détruit L’usurpation d’identité est un délit encore mal connu, il aurait pourtant déjà touché près de 220 000 personnes en...

Documentaire L’affaire de la Call-Girl qui tuait ses clients Le 24 juillet 2009, le corps calciné de Jean-Jacques Le Page est retrouvé dans les décombres de sa villa...

Documentaire Cosa Nostra, autopsie d’une mafia Le 11 avril 2006, après plus de 43 années de cavale est arrêté Bernardo Provenzano, parrain des parrains de...

Documentaire Lord of war : le pire trafiquant d’armes Le document traite de la vie et des activités de Victor Bout, surnommé « le marchand de mort », un trafiquant...

Documentaire L’Affaire Simone Cambou : une disparition diabolique Un matin, à Fumel, dans le sud-ouest de la France, Guy Chavernac, un magasinier de 35 ans, ne se...

Documentaire DSK : l’homme qui voulait tout Pour tenter de comprendre le parcours, mais aussi la part d’ombre et l’histoire personnelle de Dominique Strauss-Kahn, Gérard Miller...

Documentaire Voyous, le cauchemar des banlieues Boulangeries, bureaux de tabac, supérettes sont à la merci de voleurs sans scrupules. Des attaques-éclair, pour un butin souvent...

Documentaire Les nombres irrationnels | Voyages au pays des maths On part cette fois dans une région beaucoup plus accidentée que prévue : celle des nombres. Il y a...

Documentaire Au coeur des quartiers chauds de Cayenne En Guyane, Cayenne est l’une des villes les plus dangereuses de France. Pour cette jeune enquêtrice, la ville n’a...

Documentaire Tracey Wigginton Tracey Wigginton aurait choisi un homme au hasard et l’aurait tué pour boire son sang…

Documentaire Ce trader pète un câble et tue 2 prostituées à Hong-Kong Rurik Jutting, trader chez Merril Lynch à Hong Kong, gagnait un salaire mensuel à 6 chiffres.. il a été...

Documentaire Robert Pickton, le tueur en série canadien Robert Pickton était un agriculteur et tueur en série canadien. Il a été reconnu coupable de 6 meurtres mais...

Documentaire GIPN de Marseille : police d’élite en alerte Grand banditisme, règlements de comptes : Marseille est une ville sous tension. Pour gérer les situations de crise, des...