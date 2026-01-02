Vous le savez à Podcast Science, on aime vous ravir avec toutes sortes d’anecdotes, de sujets, de concepts, tant qu’ils sont carrément scientifiques. Cette saison, nos émissions en roue libre sont axées sur les formes ! Et comme on est un Podcast amateur et qu’on est pas très à cheval, ni sur la forme, ni sur la fréquence, mais surtout sur le fond… on s’est dit qu’on allait vous faire une émission super carrée, pour changer ! Au programme des chroniques de nos podcastscienceux préférés au nombre de quatre, comme… les quatre côtés d’un carré par exemple. Hasard, je ne crois pas ? Et la réponse au quiz du moment…