Alors que les déplacements de populations se sont multipliés ces dernières années, le documentaire montre comment la mafia, notamment via les passeurs, exploitent la misère de millions de candidats à l’exil qui sont exposés aussi bien à la prostitution, à l’esclavage, à la violence et au kidnapping. Pour ce faire, cette enquête croise les témoignages d’anciens migrants et déportés mexicains et les analyses d’experts d’Europol et du Haut Commissariat aux Réfugiés. Elle met aussi en lumière ce paradoxe : plus il y a de migrants, plus les lois se durcissent. Et plus le crime organisé en tire des bénéfices…
Un documentaire de Ludovic MARCELLIN