L’affaire Alexandre Pasternak est un fait divers tragique survenu en juillet 2019 à Arriance, en Moselle. Le 4 juillet,...
En cet automne 2024, deux nouvelles plaintes sont venues s’ajouter au déjà très lourd dossier de Patrick Poivre d’Arvor,...
Ils sont 130 policiers pour une ville de 54.000 habitants. A Narbonne, c’est surtout la nuit que les interventions...
Rodéos urbains, trafics, violences… certains quartiers de Fréjus vivent sous haute tension. Face à une délinquance active, la police...
Que cela soit autoroute et nationale ou alors des petites routes de campagnes, la Normandie est marquée chaque année...
La prison de la Santé, à Paris, dispose d’un quartier réservé aux personnalités dites « vulnérables ». Exceptionnellement, une équipe de...
C’est un cambriolage spectaculaire : quatre malfaiteurs sont parvenus à dérober 8 bijoux de très grande valeur exposés au...
Jean-Claude Douliery, un maçon au regard langoureux qui plaît beaucoup aux femmes. Séducteur dans l’âme, amoureux qui dissimule pourtant...
Alexander Pichuskin est un tueur en série russe qui a assassiné plus de 60 personnes…
Aux Etats-Unis, de nombreuses sectes aux rituels secrets se développent d’une façon inquiétante. Leurs dirigeants exercent un fort pouvoir...
L’affaire Marcelle Bouvard, également connue sous le nom d’affaire Geoffrey Perrin après la condamnation de l’auteur du crime, est...
Gary Ridgway est sans doute le plus grand serial killer de tous les temps. Si tant est que ça...
Dans le quartier le plus huppé de Paris, certains s’intègrent malgré des revenus modestes, tandis que d’autres peinent à...
Motos, scooters et vélos sont de plus en plus présents dans les rues de la capitale. Les 400 membres...
Les policiers et agents de sécurité ont besoin d’un matériel robuste et fiable pour mener à bien leurs missions,...
Avec l’aide de l’OCPRF, Benoît Bertrand-Cadi a enquêté sur tous ceux qui, misérables aux abois ou milliardaires méprisants, tentent...
Lutte contre les trafics en tous genres, sauvetage de personnes en difficulté, enquête sur des noyades ou repêchage de...
Environ 100 000 Gendarmes veillent sur la sécurité de la moitié des Français et surveillent 95 % du territoire....
La sortie du livre de Camille Kouchner, révélant les abus sexuels subis par son frère jumeau, a libéré la...
A 55 ans, cet homme revient de loin…
