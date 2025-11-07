Camille Kolber, 69 ans, riche retraité luxembourgeois, tué à coups de hache. Dans la chambre: un crucifix laissé à l’envers, on va se demander si Satan ne serait pas mêlé à l’affaire. A moins qu’il faille plutôt chercher dans la vie sentimentale agitée, et pour certains scandaleuse, de la victime. Un de ses amants aurait très bien pu s’en prendre à lui.