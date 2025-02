Documentaire

C’est le fait divers de l’été 2006… un naufrage au large du Portugal, le 17 août dernier. Deux Français sont secourus par la marine sur un trimaran à la dérive, « l’Intermezzo ». Ils sont incarcérés quelques heures plus tard, soupçonnés de meurtre car on a retrouvé un corps ligoté et lesté à bord du bateau. C’est celui du propriétaire, André Le Floch, un retraité breton de 67 ans. Que s’est-il passé ? Qui sont vraiment les naufragés ? Nous avons retrouvé la mère des meurtriers présumés et le fils de la victime qui accepte, pour la première fois, de s’exprimer. Un documentaire de Myriam Alma.