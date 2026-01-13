Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Rudy Kurniawan, l’escroc aux faux grands crus qui a empoché des millions Il a amassé des dizaines de millions de dollars en arnaquant de riches collectionneurs… Voici l’histoire de Rudy Kurniawan,...

Documentaire Un ostéopathe arnaque et ruine ses clients ! Antonino Mercuri est-il le guérisseur et ostéopathe respectable du tout Paris, connu pour sa clientèle aisée ou un gourou...

Documentaire Disparition de la postière – L’affaire Alem-Raquin Le 13 juin 2002, Elisabeth Alem-Raquin, 48 ans, chef de service à la poste de Rodez, ne rentre pas...

Documentaire Conduite à risque, boire ou conduire, il faut choisir Ils prennent la route et pourtant ils savent qu’ils ne devraient pas. Sur le terrain, nous avons suivi une...

Documentaire Djihadistes en prison | Une bombe à retardement À la prison de Fleury-Mérogis, nous avons réussi à obtenir une autorisation exceptionnelle pour capturer des images des extrémistes...

Documentaire Ils empoisonnent leur fille adoptive Le procès devrait avoir lieu au mois d’octobre en Espagne. Il promet d’être un des plus médiatisés qu’ait connu...

Podcast Enlèvement à l’italienne Rome, fin des années 1970. Daniel Nieto, un braqueur marseillais, est en cavale dans l’Italie des années de plomb....

Documentaire Délinquance rurale : gendarmes en action Contrairement aux idées reçues, les zones rurales ne sont pas épargnées par la délinquance. Les gendarmes, surnommés les « gendarmes...

Documentaire Pierre Bodein, Pierrot le fou En juin 2004, à Rhinau et Schirmeck, en Alsace, deux fillettes disparaissent alors qu’elles jouaient devant chez elles. Les...

Documentaire George Meteski, le «Mad Bomber» de New-York Entre 1940 et 1957, un mystérieux inconnu dépose 33 bombes à New-York ; 22 d’entre elles explosent, blessant quinze...

Documentaire Gary Ridgway, le tueur de la Green River Le mode opératoire de Gary Ridgway consistait à avoir des relations sexuelles avec ses victimes, les étrangler et de...

Documentaire Paris : l’insécurité qui gangrène les beaux quartiers Derrière les façades luxueuses du XVIe arrondissement, la police affronte une délinquance qui ne cesse de grandir en ville....

Documentaire Michel Fourniret et Monique Olivier, les ogres des Ardennes Surnommé dans un premier temps le «Forestier des Ardennes» ( métier qu’il n’a en fait jamais exercé) puis le...

Documentaire Margaret McDonald, la businesswoman du sexe Retour sur l’histoire de Margaret McDonald, surnommée la » Madame Claude » du XXIe siècle. Cette Anglaise de bonne...

Documentaire Jersey, l’orphelinat de la honte Le Pensionnat des Hauts de la Garenne à Jersey, ce sont ceux qui y ont été pensionnaires qui en...

Documentaire Police aux frontières : trafics et faux-papiers La Police aux frontières lutte depuis des années contre les trafics organisés, incluant les faux papiers et les migrations...

Documentaire L’affaire Élise André : un enlèvement familial Le 20 mars 2009, à 17h00, le plan «Alerte enlèvement» est déclenché : Elise André, 3 ans, a été...

Podcast Procès Le Scouarnec, au-delà du monstre (1/2) En cette fin février 2025 s’ouvre un procès hors norme. Pendant quatre mois, à Vannes, la cour criminelle départementale...