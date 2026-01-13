Patricia Hearst, c’est l’héritière d’un magnat de la presse américaine. Discrète, elle mène une vie normale en Californie avec...
Il a amassé des dizaines de millions de dollars en arnaquant de riches collectionneurs… Voici l’histoire de Rudy Kurniawan,...
Antonino Mercuri est-il le guérisseur et ostéopathe respectable du tout Paris, connu pour sa clientèle aisée ou un gourou...
Le 13 juin 2002, Elisabeth Alem-Raquin, 48 ans, chef de service à la poste de Rodez, ne rentre pas...
Ils prennent la route et pourtant ils savent qu’ils ne devraient pas. Sur le terrain, nous avons suivi une...
À la prison de Fleury-Mérogis, nous avons réussi à obtenir une autorisation exceptionnelle pour capturer des images des extrémistes...
Le procès devrait avoir lieu au mois d’octobre en Espagne. Il promet d’être un des plus médiatisés qu’ait connu...
Rome, fin des années 1970. Daniel Nieto, un braqueur marseillais, est en cavale dans l’Italie des années de plomb....
Contrairement aux idées reçues, les zones rurales ne sont pas épargnées par la délinquance. Les gendarmes, surnommés les « gendarmes...
En juin 2004, à Rhinau et Schirmeck, en Alsace, deux fillettes disparaissent alors qu’elles jouaient devant chez elles. Les...
Entre 1940 et 1957, un mystérieux inconnu dépose 33 bombes à New-York ; 22 d’entre elles explosent, blessant quinze...
Le mode opératoire de Gary Ridgway consistait à avoir des relations sexuelles avec ses victimes, les étrangler et de...
Derrière les façades luxueuses du XVIe arrondissement, la police affronte une délinquance qui ne cesse de grandir en ville....
Surnommé dans un premier temps le «Forestier des Ardennes» ( métier qu’il n’a en fait jamais exercé) puis le...
Retour sur l’histoire de Margaret McDonald, surnommée la » Madame Claude » du XXIe siècle. Cette Anglaise de bonne...
Le Pensionnat des Hauts de la Garenne à Jersey, ce sont ceux qui y ont été pensionnaires qui en...
La Police aux frontières lutte depuis des années contre les trafics organisés, incluant les faux papiers et les migrations...
Le 20 mars 2009, à 17h00, le plan «Alerte enlèvement» est déclenché : Elise André, 3 ans, a été...
En cette fin février 2025 s’ouvre un procès hors norme. Pendant quatre mois, à Vannes, la cour criminelle départementale...
De Albert Fish à Andreï Chikatilo, en passant par Jeffrey Dahmer, on se prépare à une plongée terrifiante dans...
