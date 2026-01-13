Ghylaine Bouchait avait 34 ans. Elle était mariée et maman d’une petite fille de 7 ans. Le 22 septembre 2017, ses voisins entendent des cris, des injures. Une épaisse fumée s’échappe de son appartement. Ceux qui sont entrés à l’intérieur n’oublieront jamais ce qu’ils y ont vu.