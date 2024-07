Documentaire

C’était un beau mariage à Rivesaltes, dans le Languedoc-Roussillon. Et il s’est terminé par deux morts. Le Dr Jean-Charles Mesmer avait épousé Anne-Marie, la fille d’un grand viticulteur de la région. Celui-ci avait même cédé au couple sa belle propriété. En août 2008, à l’issue d’un diner familial, Anne-Marie s’effondre, victime d’une rupture d’anévrisme. A cause de l’attitude étrange de son gendre au moment du drame, le vieux viticulteur commence à nourrir des soupçons. Et quand, quelques mois seulement après la mort d’Anne-Marie, le médecin installe une nouvelle compagne dans le lit conjugal, le beau-père imagine que son gendre a du trouver un moyen discret de provoquer la mort subite de son épouse. Le 20 juillet 2010, le viticulteur enfile une cagoule, se saisit de son fusil de chasse, et abat son gendre. Documentaire de Laure Philipon.