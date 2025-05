Documentaire

La Guyane est l’un des départements de France où la question de la sécurité est un véritable enjeu. Le taux d’homicides est quinze fois plus important qu’en métropole et on compte en moyenne un braquage par jour. Les incivilités provoquent de nombreux conflits de voisinages. Pour maintenir l’ordre et assurer la sécurité des habitants, un millier de gendarmes quadrillent le terrain de jour comme de nuit.