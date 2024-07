Documentaire

Sur internet, des femmes proposent de porter un enfant pour les couples qui ne peuvent en avoir. Pour plusieurs milliers d’euros, en toute illégalité et sans aucune garantie. Reportage sur un marché clandestin. C’est un véritable marché, avec ses codes, son langage et ses tarifs : celui des mères qui proposent clandestinement, en France et sur internet, de porter un enfant pour les couples qui ne peuvent en avoir. Pour plusieurs milliers d’euros, en toute illégalité et sans aucune garantie. Des offres parfois douteuses. Une petite annonce sur internet, un rendez-vous discret sur un parking ou dans un restaurant : « Envoyé spécial » a découvert un univers où se mêlent beaucoup d’amour et beaucoup d’argent, des parents angoissés et des mères porteuses convaincues de rendre un immense service. Mais parfois, des offres douteuses finissent en escroquerie et en drame. Un documentaire de Matthieu Boisseau, Emmanuel Bach, Rémi Bonnefoy et Benoît Sauvage.