Documentaire

La Ndrangheta est une organisation mafieuse originaire de la région de Calabre, située dans le sud de l’Italie. Il s’agit de l’organisation criminelle la plus puissante d’Europe et parmi les plus puissantes du monde et elle a notamment fait fortune grâce aux enlèvements, au piratage des marché public, à la gestion des ordures, à l’extorsion, la prostitution et le trafic d’armes. Mais la ‘Ndrangheta est surtout la plus secrète des organisation, grâce aux liens de sang qui unissent tous ses membres. On ne trahit pas par définition son conjoint, son père ou son oncle…