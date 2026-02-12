Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Violences conjugales : quand l’agresseur porte l’uniforme Tout a commencé par un électrochoc : en mai 2021, Chahinez Daoud, 31 ans, mère de 3 enfants, meurt...

Documentaire Brigade spéciale : affaires sensibles à Cambrai A Cambrai, il y a une équipe de policiers spéciale qui aide les enfants qui ont eu des problèmes...

Documentaire Week-end : les fous du volant sont de sortie Lors du week-end de la Toussaint, nombreux sont les chauffards sur les routes. Parmi eux, certains n’ont pas conscience...

Documentaire Souriez, vous êtes tous suspects ! Qu’advient-il des images de caméras de surveillance qui sont désormais partout ? Notre insécurité et la peur du terrorisme...

Documentaire Catastrophe dans les Alpes | Partie 2 Le drame de Vaujany est aussi celui d’une montagne malade des sports d’hiver. Elle s’inscrit dans ce que fut...

Documentaire Catastrophe dans les Alpes | Partie 1 Le 13 janvier 1989, dans la station de ski de Vaujany, au coeur des Alpes, le plus grand téléphérique...

Documentaire Montpellier : quartiers sensibles sous haute surveillance Des agressions ultra-violentes, des suspects en fuite, des mineurs impliqués dans des recels de bijoux, des agressions au couteau…...

Documentaire Face aux squatteurs, même la loi ne fait plus le poids Faux contrats, trafics de clés, procédures sans fin… Enquête immersive sur le quotidien des propriétaires confrontés à des squatteurs...

Documentaire Transports en commun : vols et insécurité au quotidien Dans les trains, métro et RER, empruntés quotidiennement par des millions de voyageurs, les incivilités se multiplient. Vols de...

Documentaire Un corps carbonisé et nu retrouvé dans cette grotte L’affaire débute avec la disparition mystérieuse de Patrick Isoird, 49 ans, agent hospitalier à Sète. Son corps est découvert...

Documentaire Eaux troubles du crime – Le tueur d’Abbotsford Dans la petite ville de Carleton Place en Ontario, le matin du 10 novembre 1994, Garry Samuels est au...

Documentaire Loïc Ballencourt, médium ou meurtrier : l’homme aux rêves de crimes prémonitoires Janvier 2008, Loïc Ballencourt se présente dans les locaux de la section 13 à Paris, il dit être Niçois...

Documentaire Procureurs face aux criminels Pendant trois mois, notre équipe a partagé la vie quotidienne des procureurs du Tribunal de Nanterre. Nous avons suivi...

Documentaire L’assassinat de Martin Luther King L’assassinat du pasteur Martin Luther King, Jr., l’un des principaux meneurs du mouvement pour les droits civiques aux États-Unis...

Documentaire Police scientifique – Préméditation Au Canada, les enquêtes policières les plus minutieuses ne peuvent aboutir sans les précieux indices recueillis et analysés par...

Documentaire Trafics d’Espagne : la filière sous surveillance En Gironde, une unité de gendarmerie traque sans relâche un réseau de trafiquants de drogue installé à Castillon-la-Bataille. Filatures...

Documentaire La face obscure de la mondialisation – Trafic d’armes Chaque jour, des milliers d’armes légères sont vendues, revendues, échangées, au mépris du droit international. ✋ Les enjeux du...

Documentaire Crime satanique à Aubervilliers La victime, âgée de 74 ans, était étendue sur son lit, la jambe droite presque sectionnée, une épingle à...

Documentaire Prix cassés : grosse arnaque sur voitures L’achat de voitures en ligne via des mandataires est une pratique de plus en plus courante. Les tarifs sont...