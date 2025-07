Podcast

Internet c’est tout un réseau de câbles, dans lesquels passent des milliards d’informations, comprenant notamment des câbles sous-marins au fond des océans pour relier tous les continents. Ces câbles traversent plusieurs territoires, reliant plusieurs pays et traversent donc des politiques et juridictions différentes. En plus, posés et construits par certaines entreprises de pays précis, ce réseau de câbles sous-marins devient rapidement un casse-tête international où chaque État tente de tirer les ficelles pour en « câbler » son épingle du jeu. Une complexité géopolitique qui est tout un objet d’étude entier dont nous allons aujourd’hui parler avec une experte du sujet.