Le phénomène inquiète la police : des détectives amateurs qui mènent des enquêtes parallèles sur les réseaux sociaux, et qui vont parfois beaucoup trop loin dans leurs accusations. L’affaire Nicola Bulley en est le parfait exemple. Pour Brut, Juliette Deshormes raconte cette histoire qui a secoué le Royaume-Uni.

