En charge de la sécurité de cette zone à risque, la gendarmerie des transports aériens. Implantés sur les grands aéroports, ces militaires font le travail traditionnel de la gendarmerie (police judiciaire, administrative et militaire) mais aussi des missions plus pointues comme le contrôle des aéronefs… L’autre versant du travail de ces gendarmes spécialisés : surveiller les 25 000 personnes, employées par près de 300 entreprises qui travaillent à l’aéroport d’Orly. Une petite ville ou forcément il y a des crimes et des délits. Ce matin, c’est un vol qui alerte les hommes du Capitaine Smak en charge de la brigade de recherche à la gendarmerie des transports aériens. Un vol d’un montant de 31 000 euros au préjudice de la compagnie Easy Jet. Mais comment est-ce possible ? Et surtout pourquoi s’intéresser à un délit qui pourrait sembler sans importance.

Mais les militaires ne veulent rien négliger. Ils se rappellent d’une drôle d’histoire il y quelques années. Une affaire ou la gendarmerie des transports aériens (GTA) avait interpellé 13 hommes soupçonnés d’avoir dérobé pour 800000 € d’objets divers dans les soutes des avions de l’aéroport. Une bande qui avait dérobé… des vêtements de marque, des iPad mais aussi des appareils photo, des sacs de luxe, des bijoux, des dizaines de téléphones portables… Mais aussi des flacons de parfum ! Un documentaire de Stéphane Morel.