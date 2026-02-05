Ressources Dans la même catégorie

Podcast L’affaire Joël Deprez L’affaire Joël Deprez, survenue en janvier 2000 à Éragny-sur-Oise, incarne l’un des drames conjugaux les plus glaçants de la...

Documentaire Bracelet électronique : il vit sous surveillance 24h/24 Fabien est un habitué de la justice. Son casier compte plus de trente condamnations pour vols et trafic, et...

Podcast L’affaire Christian Poucet Christian Poucet, 45 ans, syndicaliste virulent et dérangeant, candidat éphémère à l’élection présidentielle. A l’hiver 2001, il est abattu...

Documentaire Le fléau des « rasso » : courses interdites, voitures trafiquées… On appelle ça des rasso. Des rassemblements illégaux de voitures avec des démonstrations de vitesse et de dérapages. Ils...

Documentaire Marseille sous haute surveillance Deuxième ville de France, Marseille est connue pour sa douceur de vivre, mais aussi pour sa flambée de la...

Podcast L’affaire Marion Bouchard Marion Bouchard, 21 ans, une jeune femme, jolie, souriante, très amoureuse. A l’hiver 2012, sa famille, ses amis se...

Documentaire Délinquance urbaine : les forces de l’ordre en première ligne Un aperçu intense du quotidien des forces de l’ordre, de la Gendarmerie Nationale à la Police Municipale.

Article L’homicide conjugal où la mécanique du crime Tous les trois jours en France, une femme perd la vie aux mains de son partenaire. Malheureusement, ces meurtres...

Documentaire Enlevée et séquestrée… L’affaire Berenyss Le 23 avril 2015, Bérényss, 7 ans, joue devant son domicile à Sancy-le-Haut en Meurthe-et-Moselle. Vers 15 heures, sa...

Documentaire Alerte enlèvement : qui a enlevé le petit Rifki ? Le 15 août 2015, à Rennes, Rifki, 4 ans, est enlevé par un jeune homme de 25 ans, une...

Documentaire États Unis : les nouveaux ghettos de la peur La criminalité, en baisse aux États-Unis depuis 1993, est en constante augmentation depuis environ trois ans. A la Nouvelle-...

Podcast Natacha Fortage, ne me quitte pas L’affaire de Natacha Fortage bouleverse autant qu’elle interroge. Cette mère de famille, décrite par son entourage comme discrète, attentive...

Documentaire Trafics d’arts : la longue traque Le grenier d’un immeuble parisien. C’est ici que Patrick Neslias mène une enquête hors du commun sur la piste...

Documentaire Les hells angels Le Hells Angels Motorcycle Club (littéralement « Club de moto des anges des enfers ») est un club de...

Documentaire Police enquête : disparition de cartes bancaires Pour la brigade de sûreté urbaine, chaque jour une nouvelle affaire.

Documentaire Il a résolu seul une trentaine de disparitions ! “Les policiers n’ont ni le temps ni les moyens d’enquêter à long terme sur tous les faits divers.” Bernard...

Documentaire Secte, le massacre de Heaven’s gate Au milieu des années 70, des centaines de personnes disparaissent sans laisser de trace. Des familles désemparées s’interrogent sur...