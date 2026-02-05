L’affaire Joël Deprez, survenue en janvier 2000 à Éragny-sur-Oise, incarne l’un des drames conjugaux les plus glaçants de la...
Fabien est un habitué de la justice. Son casier compte plus de trente condamnations pour vols et trafic, et...
Christian Poucet, 45 ans, syndicaliste virulent et dérangeant, candidat éphémère à l’élection présidentielle. A l’hiver 2001, il est abattu...
On appelle ça des rasso. Des rassemblements illégaux de voitures avec des démonstrations de vitesse et de dérapages. Ils...
Deuxième ville de France, Marseille est connue pour sa douceur de vivre, mais aussi pour sa flambée de la...
Marion Bouchard, 21 ans, une jeune femme, jolie, souriante, très amoureuse. A l’hiver 2012, sa famille, ses amis se...
Un aperçu intense du quotidien des forces de l’ordre, de la Gendarmerie Nationale à la Police Municipale.
Je suis passé d’ennemi public n°1 à star de rue.
Tous les trois jours en France, une femme perd la vie aux mains de son partenaire. Malheureusement, ces meurtres...
Le 23 avril 2015, Bérényss, 7 ans, joue devant son domicile à Sancy-le-Haut en Meurthe-et-Moselle. Vers 15 heures, sa...
Le 15 août 2015, à Rennes, Rifki, 4 ans, est enlevé par un jeune homme de 25 ans, une...
La criminalité, en baisse aux États-Unis depuis 1993, est en constante augmentation depuis environ trois ans. A la Nouvelle-...
L’affaire de Natacha Fortage bouleverse autant qu’elle interroge. Cette mère de famille, décrite par son entourage comme discrète, attentive...
Le grenier d’un immeuble parisien. C’est ici que Patrick Neslias mène une enquête hors du commun sur la piste...
Le Hells Angels Motorcycle Club (littéralement « Club de moto des anges des enfers ») est un club de...
Pour la brigade de sûreté urbaine, chaque jour une nouvelle affaire.
“Les policiers n’ont ni le temps ni les moyens d’enquêter à long terme sur tous les faits divers.” Bernard...
Au milieu des années 70, des centaines de personnes disparaissent sans laisser de trace. Des familles désemparées s’interrogent sur...
Pourquoi Mohamed Merah, 23 ans, a-t-il abattu sept personnes de sang-froid, à Toulouse en mars 2012 ‘ Avec des...
C’est l’histoire d’une famille terrorisée par un père tyrannique et violent. Reconnu coupable d’avoir tenté de tué son fils...
