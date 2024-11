Documentaire



Plongée dans le quotidien des gendarmes mobilisés pour la sécurité sur nos autoroutes, où chaque minute peut compter. On vous emmène au cœur des interventions, face aux conducteurs sans permis, aux chauffards et aux comportements dangereux qui menacent la vie de tous les usagers. Découvrez comment les gendarmes mènent la traque des infractions, multiplient les contrôles et interviennent en urgence pour protéger nos routes. Entre courses-poursuites, contrôles renforcés et sauvetages de dernière minute, cette immersion révèle les défis quotidiens des forces de l’ordre face aux risques routiers.