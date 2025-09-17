La police est en alerte, les forces de l’ordre ont repéré une voiture impliquée dans pas moins de 3 vols différents. Ces derniers sont déterminés à trouver et coincer le propriétaire de ce véhicule.
#enquête #vol #police
La gendarmerie se rend sur un lieu de surveillance avec comme objectif d’interpeller deux suspects qui auraient participé à...
14 janvier 1978, vers trois heures du matin : Nita, après avoir passé une agréable soirée avec son petit...
12 avril 1960, Eric Peugeot, 4 ans et demi, fils du constructeur automobile est enlevé dans un parc près...
Le 11 avril 2011 : Nantes, boulevard Schuman, domicile de la famille Dupont de Ligonnès. Depuis plusieurs jours, les...
Belgrade, plongée dans ses ténèbres. La nuit, la capitale serbe dévoile son visage inquiétant, rythmée par une musique oppressante....
En 2013, deux jeunes Européennes tentent de prendre l’avion au Pérou avec 11 kilos de cocaïne dans leurs valises....
Maddie McCann, la petite Maddie. Elle allait avoir quatre ans quand elle a été enlevée en 2007 au Portugal....
Pour les gens de sa communauté, le Dr Glennon Engleman ressemble à un dentiste aux manières douces. Mais en...
Lille, caserne de Bouvines avec les pompiers professionnels, Paris, caserne de Ménilmontant avec les Sapeurs-pompiers de Paris, Marseille, caserne...
En mars 1983, en Isère, le petit Ludovic, 6 ans, est abordé avec ses frères par un homme qui...
En 2015 éclatait en Allemagne l’affaire dite « Dieselgate ». Ce scandale industriel révélait que, rien que chez Volkswagen, plus de...
Ce reportage ouvre ses portes sur un monde encore trop méconnu, la douane française. Véritable police des marchandises, celle-ci...
Première partie: Au Mexique et en Arizona, rencontre avec deux hommes, leaders de groupes paramilitaires et de défense, qui...
En 2016, 3 477 personnes ont perdu la vie dans un accident de la route en France. Des drames...
Marseille sous les balles. Dimanche dernier, plusieurs fusillades éclatent dans 3 cités de la ville, sur fond de vendetta...
Plongez dans le coeur de la brigade des Motocyclistes de la Seine-Saint-Denis et du Val de Marne, les pilotes...
Le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, tué par le terroriste de Trèbes et de Carcassonne, a voué sa vie...
Les aéroports sont des endroits clés où les touristes du monde entier font escale. Cependant, ces lieux sont aussi...
Miami est une ville turbulente de huit cent mille habitants. Avec une communauté de 74 % d’hispaniques et une...
Depuis la crise économique de 2008, la fraude explose en France : travail au noir, arnaques aux allocations familiales,...
