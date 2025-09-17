Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Intervention à haut risque : le PSIG sur le vif La gendarmerie se rend sur un lieu de surveillance avec comme objectif d’interpeller deux suspects qui auraient participé à...

Podcast Ted Bundy : l’insaisissable pervers 14 janvier 1978, vers trois heures du matin : Nita, après avoir passé une agréable soirée avec son petit...

Documentaire Rapt d’Eric Peugeot : un kidnapping inspiré d’un livre 12 avril 1960, Eric Peugeot, 4 ans et demi, fils du constructeur automobile est enlevé dans un parc près...

Documentaire Dans la tête de Dupont de Ligonnès Le 11 avril 2011 : Nantes, boulevard Schuman, domicile de la famille Dupont de Ligonnès. Depuis plusieurs jours, les...

Documentaire Serbie, les miliciens du crime – Mafia, hooligans et trafiquants Belgrade, plongée dans ses ténèbres. La nuit, la capitale serbe dévoile son visage inquiétant, rythmée par une musique oppressante....

Podcast L’affaire Maddie McCann : la vérité confisquée Maddie McCann, la petite Maddie. Elle allait avoir quatre ans quand elle a été enlevée en 2007 au Portugal....

Documentaire Le dentiste meurtrier Pour les gens de sa communauté, le Dr Glennon Engleman ressemble à un dentiste aux manières douces. Mais en...

Documentaire Alerte incendies spectaculaires : Pompiers, leur vie en direct Lille, caserne de Bouvines avec les pompiers professionnels, Paris, caserne de Ménilmontant avec les Sapeurs-pompiers de Paris, Marseille, caserne...

Documentaire Le mystère des disparus de l’Isère En mars 1983, en Isère, le petit Ludovic, 6 ans, est abordé avec ses frères par un homme qui...

Documentaire L’affaire #Dieselgate En 2015 éclatait en Allemagne l’affaire dite « Dieselgate ». Ce scandale industriel révélait que, rien que chez Volkswagen, plus de...

Documentaire Immersion au sein de la douane française (2/2) Ce reportage ouvre ses portes sur un monde encore trop méconnu, la douane française. Véritable police des marchandises, celle-ci...

Documentaire La loi des cartels, profession passeurs de drogue Première partie: Au Mexique et en Arizona, rencontre avec deux hommes, leaders de groupes paramilitaires et de défense, qui...

Documentaire Sécurité routière – Le choc des vidéos En 2016, 3 477 personnes ont perdu la vie dans un accident de la route en France. Des drames...

Documentaire À Marseille, la guerre des gangs terrorise les habitants Marseille sous les balles. Dimanche dernier, plusieurs fusillades éclatent dans 3 cités de la ville, sur fond de vendetta...

Documentaire Au coeur de la brigade motocycliste Plongez dans le coeur de la brigade des Motocyclistes de la Seine-Saint-Denis et du Val de Marne, les pilotes...

Documentaire Arnaud Beltrame, le sens du devoir Le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, tué par le terroriste de Trèbes et de Carcassonne, a voué sa vie...

Documentaire Aéroports : le terrain de jeu idéal des délinquants Les aéroports sont des endroits clés où les touristes du monde entier font escale. Cependant, ces lieux sont aussi...

Documentaire Police de Miami Miami est une ville turbulente de huit cent mille habitants. Avec une communauté de 74 % d’hispaniques et une...