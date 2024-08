Documentaire

Juillet 2018, Rédoine Faïd est exfiltré de prison par hélicoptère. Une évasion spectaculaire vécue comme un camouflet et un défi pour les autorités : 5 ans plus tôt, malgré une surveillance renforcée, le braqueur s’est déjà libéré seul, les armes à la main. Y-a-t-il eu des défaillances de l’administration pénitentiaire ? Quels moyens sont mobilisés pour localiser le fugitif ? Des parloirs de Réau aux filatures des flics spécialisés. Des couloirs du ministère de la justice aux forêts de Creil, Cellule de crise plonge au cœur de la traque. Grace aux récits exclusif des hommes et femmes de l’ombre chargés de retrouver le fugitif, avec des images inédites, Cellule de Crise raconte les pistes avortées, les écoutes et les indics, les courses poursuites et les coups de chance. Un documentaire de Cellule de crise.