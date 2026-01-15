Ressources Dans la même catégorie

Podcast John Wayne Gacy : l’ascension du clown Chicago, Illinois, un été de plomb. Dans une petite zone industrielle de la mégapole du Midwest, John Butkovitch sort...

Documentaire Le Club Med des détenus Casabianda et sa prison unique en France

Documentaire L’affaire Ghylaine Bouchait — Emprise(s) Ghylaine Bouchait avait 34 ans. Elle était mariée et maman d’une petite fille de 7 ans. Le 22 septembre...

Documentaire Rudy Kurniawan, l’escroc aux faux grands crus qui a empoché des millions Il a amassé des dizaines de millions de dollars en arnaquant de riches collectionneurs… Voici l’histoire de Rudy Kurniawan,...

Documentaire Un ostéopathe arnaque et ruine ses clients ! Antonino Mercuri est-il le guérisseur et ostéopathe respectable du tout Paris, connu pour sa clientèle aisée ou un gourou...

Documentaire Disparition de la postière – L’affaire Alem-Raquin Le 13 juin 2002, Elisabeth Alem-Raquin, 48 ans, chef de service à la poste de Rodez, ne rentre pas...

Documentaire Conduite à risque, boire ou conduire, il faut choisir Ils prennent la route et pourtant ils savent qu’ils ne devraient pas. Sur le terrain, nous avons suivi une...

Documentaire Gang de cité, opération sensible à Sarcelles En banlieue parisienne, la police s’embarque dans une filature à risques. Elle cherche à mettre la main sur des...

Documentaire Fourrières, radars, amendes : tolérance zéro Dix millions, tel est le nombre de points retirés sur le permis de conduire l’année dernière. En France, la...

Documentaire Réseaux clandestins : le mal qui ronge la France Travail dissimulé, escroquerie ou encore trafic de faux papiers, les activités clandestines prennent toutes sorte de forme et nuisent...

Documentaire Circulation, piéton : l’enfer du trafic Motos, scooters et vélos sont de plus en plus présents dans les rues de la capitale. Les membres de...

Documentaire Policiers d’élite : sécurité maximum Een immersion avec les policiers de la Compagnie de Sécurisation et d’Intervention (CSI) et de la Brigade Spécialisée de...

Documentaire Il s’est débarrassé du corps avec le mixeur de sa cuisine 31 octobre 1998, à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Il est 8 heures 15 quand le téléphone du commissariat retentit....

Documentaire Cayenne express (2/2) Pendant quatre semaines, des caméras ont suivi le déroulement des audiences en comparutions immédiates au tribunal de Cayenne :...

Documentaire Drogue, alcool et excès : les gendarmes traquent les dangers de la route C’est un accident qui a ruiné sa vie. Gérard est lourdement handicapé depuis qu’il a perdu le contrôle de...

Documentaire L’affaire Feral Le mercredi 18 août 2010, en fin de matinée, Jean-Paul Chardenoux, garagiste, a rendez-vous avec Marc Féral qui doit...

Documentaire Christophe Hondelatte en prison Pour ce numéro, Christophe Hondelatte est en immersion dans la dernière née des prisons françaises : la maison d’arrêt...