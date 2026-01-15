Chicago, Illinois, un été de plomb. Dans une petite zone industrielle de la mégapole du Midwest, John Butkovitch sort...
Casabianda et sa prison unique en France
Ghylaine Bouchait avait 34 ans. Elle était mariée et maman d’une petite fille de 7 ans. Le 22 septembre...
Patricia Hearst, c’est l’héritière d’un magnat de la presse américaine. Discrète, elle mène une vie normale en Californie avec...
Il a amassé des dizaines de millions de dollars en arnaquant de riches collectionneurs… Voici l’histoire de Rudy Kurniawan,...
Antonino Mercuri est-il le guérisseur et ostéopathe respectable du tout Paris, connu pour sa clientèle aisée ou un gourou...
Le 13 juin 2002, Elisabeth Alem-Raquin, 48 ans, chef de service à la poste de Rodez, ne rentre pas...
Ils prennent la route et pourtant ils savent qu’ils ne devraient pas. Sur le terrain, nous avons suivi une...
En banlieue parisienne, la police s’embarque dans une filature à risques. Elle cherche à mettre la main sur des...
Dix millions, tel est le nombre de points retirés sur le permis de conduire l’année dernière. En France, la...
Lille, caserne de Bouvines avec les pompiers professionnels, Paris, caserne de Ménilmontant avec les Sapeurs-pompiers de Paris, Marseille, caserne...
Travail dissimulé, escroquerie ou encore trafic de faux papiers, les activités clandestines prennent toutes sorte de forme et nuisent...
Motos, scooters et vélos sont de plus en plus présents dans les rues de la capitale. Les membres de...
Een immersion avec les policiers de la Compagnie de Sécurisation et d’Intervention (CSI) et de la Brigade Spécialisée de...
31 octobre 1998, à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Il est 8 heures 15 quand le téléphone du commissariat retentit....
Pendant quatre semaines, des caméras ont suivi le déroulement des audiences en comparutions immédiates au tribunal de Cayenne :...
C’est un accident qui a ruiné sa vie. Gérard est lourdement handicapé depuis qu’il a perdu le contrôle de...
Le mercredi 18 août 2010, en fin de matinée, Jean-Paul Chardenoux, garagiste, a rendez-vous avec Marc Féral qui doit...
Pour ce numéro, Christophe Hondelatte est en immersion dans la dernière née des prisons françaises : la maison d’arrêt...
Plongée nocturne en Corse, où Christophe Leonardi et son équipe traquent les braconniers. Armés et prêts à intervenir, ils...
