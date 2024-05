Documentaire



Vols à l’arrachée sur les plages, agressions, cambriolages, trafic de drogue : à Marseille, la saison estivale n’est pas de tout repos et la délinquance ne prend pas de vacances. En effet, si la cité phocéenne est l’une des villes les plus chaleureuses de France, elle est aussi l’une des plus sulfureuses. Une équipe du magazine a pu suivre le quotidien de trois brigades de police marseillaises, des quartiers Nord aux plages du centre, en passant par le Vieux Port. A elles trois, elles quadrillent toute la ville et font face à tous les types de délinquance.



Un documentaire de Delphine Cinier