Violences, trafic, vols, agressions… dans l’un des plus grands commissariats de France, policiers et enquêteurs s’activent jour et nuit...
Jeudi 14 décembre 2017, 16h00, au collège Christian Bourquin de Millas dans les Pyrénées-Orientales, l’heure de la fin des...
Magali Blandin, mère de famille, quatre enfants. Une femme en danger, molestée, humiliée par un mari bien sous tous...
En 2000, la France est captivée par une affaire judiciaire complexe et médiatique : la disparition de Suzanne Viguier...
Avec un butin estimé à plus de 2 millions de dollars en bijoux, Doris Payne a été emprisonnée en...
Préparez-vous, car nous allons faire déferler sur vous une vague, que dis-je un tsunami de connaissances ce soir !
Dans les rues de la capitale, les deux roues sont de plus en plus nombreux et leur conduite souvent...
En avril 1905, à Bordeaux, Émile Canaby, négociant en vin, est frappé d’un mal mystérieux : d’abord des vomissements,...
Sur l’une des autoroutes les plus fréquentées, excès de vitesse, fraudes et accidents ; découvrez l’envers du décor de...
Wolfgang Beltracchi n’a pas seulement reproduit des toiles de grands maîtres, il en a créé de toutes pièces !...
C’est la grande mode : de petits kits pour prélever son ADN et découvrir ses origines. Une mode qui...
Pour la première fois de son existence, la police des polices a ouvert ses portes à une équipe de...
Les gendarmes se rendent sur les lieux d’une entreprise qui pratiquerait le travail au noir.
Lille, caserne de Bouvines avec les pompiers professionnels, Paris, caserne de Ménilmontant avec les Sapeurs-pompiers de Paris, Marseille, caserne...
Prostitution, trafic d’êtres humains, de drogue… C’est ainsi que ces gangs nigérians prospèrent aujourd’hui en Europe mais aussi ailleurs...
Deux histoires d’amours compulsives, obsessionnelles : la première a entraîné la mort d’une jeune actrice, la deuxième a valu...
En décembre 1999, Nicole Dubuc, une femme sans histoire, est poignardée dans sa résidence ; Joël, le neveu de...
Trois personnes ont été grièvement blessées dans la manifestation qui a eu lieu à Victoriaville, où s’est tenu le...
À 28 ans, Nadia, l’une des rares femmes à intégrer le corps des CRS, commence sa formation intensive après...
Ce matin les gendarmes mènent l’enquête sur une affaire de kidnapping de personnes âgées . Ils se dirigent alors...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site