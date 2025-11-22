Dimanche 30 août 1998, en Corrèze. Un agriculteur trouve son chien non loin de chez lui, agonisant. Sa bave est bleue ! Il a ingurgité une boulette faite de chair à saucisse et d’insecticide agricole. Il meurt peu après.
De semaine en semaine, de mois en mois, ces empoisonnements vont se répandre dans la région comme une épidémie.
Les chasseurs ont tout de suite leur avis sur le coupable : ils suspectent Roland Bondonny, un négociant en vin. Il est connu pour son comportement ambivalent: affable et généreux envers les puissants, colérique et menaçant contre ceux qui se mettent sur sa route.
L’affaire soulève toutes les passions dans ce pays de chasseurs… d’autant que rapidement, ce ne sont plus que des chiens qui vont être retrouvés morts : un homme va être assassiné…