Des conseils déco pour aménager son entrée de maison

L’entrée de la maison reflète l’esprit du foyer qu’il faille toujours bien l’aménager avec les meilleures idées de décoration. Nos conseils déco du jour vont d’ailleurs dans ce sens ! Découvrez dans ce mini-guide, quelques conseils pratiques pour réussir l’aménagement de l’entrée de sa maison.

Mettre la zone à nu

Mettez votre entrée à nu pour prendre les dimensions des différentes zones à meubler et à décorer. C’est le moment de schématiser différentes idées de déco :

Évaluer l’espace disponible pour une assise, une console, un portemanteau.

Imaginer les bons éclairages pour illuminer l’entrée dans un esprit d’accueil chaleureux.

Sortir sa roue chromatique pour choisir les bonnes couleurs à arborer, afin de bien disposer un tableau déco ou un fauteuil coloré.

Imaginer la bonne disposition des éléments de déco pour enjoliver son entrée : plantes, panier, coussins, etc.

Choisir les bons mobiliers

L’entrée est un lieu d’accueil. On s’y installe en cas de visite furtive ; d’où la nécessité d’y placer une assise pour deux. On peut envisager d’y mettre un canapé 2 places, un petit banc décoratif, ou 2 poufs suffisamment esthétiques pour embellir le lieu. L’idée est de choisir le bon type d’assise en fonction de la taille de l’entrée.

On a aussi besoin d’une console pour disposer un vide-poche, d’un portemanteau, et d’un range chaussures pour se débarrasser avant d’entrer dans le lieu de vie adjacent à l’entrée.

Exploitez tout l’espace disponible pour une utilisation optimale des mobiliers, mais toujours dans le respect des zones circulables.

Utiliser des luminaires

Les luminaires sont indispensables à tout projet de décoration d’intérieur. Dans l’entrée, on cherchera à utiliser un éclairage accueillant et chaleureux. Un éclairage efficace pour servir d’intermédiaire entre l’ambiance solaire du dehors et l’atmosphère feutrée de sa maison. Le soir, c’est un éclairage d’accueil doux qui nous baigne graduellement dans un intérieur lumineux.

Privilégiez un ton de lumière chaud pour éclairer l’ensemble de la zone. On fixe un LED à lumière froide assez suffisante pour éclairer la zone utilisée au niveau de la console, du portemanteau et du meuble ou étagère à chaussures. Un éclairage de mise en valeur est également conseillé pour illuminer les décorations murales (tableaux, photos, miroirs, etc.).

Arborer les bonnes couleurs

Le mariage des couleurs est primordial en décoration d’intérieur. Pour une décoration réussie de l’entrée de sa maison, on peut arborer des couleurs qui annoncent l’ambiance générale de son intérieur.

Les couleurs pastel annoncent une tendance décorative scandinave et cocoon. Les tons de vert, blanc, gris et noir peuvent introduire une atmosphère zen, et les couleurs vives préparent à une ambiance chaleureuse.

Choisissez les couleurs neutres et classiques comme le beige, le lin, et les différents tons de bleu pour une ambiance moderne. Les couleurs terreuses comme le brun foncé, la terracotta, l’argile, la rouille, et le chocolat annoncent une ambiance déco naturelle.

Il est aussi possible et assez original de décorer son entrée avec des couleurs totalement différentes de celles que l’on arbore dans l’ensemble de sa maison. C’est une bonne façon d’explorer différentes ambiances décoratives pour animer son intérieur.

Inclure les bons éléments de déco

Décorez votre entrée avec de la peinture moderne, des plantes, des photos, des bibelots de protection, ou encore des mobiliers décoratifs ! Les tableaux, peintures et photos soulignent et mettent en valeur les couleurs dominantes de l’entrée. Les plantes apportent de la douceur et de la légèreté, et les bibelots mettent en valeur l’ambiance décorative.

N’oubliez pas que l’élément décoratif le plus important d’une entrée est le miroir. L’objet est à la fois utilitaire et décoratif. Un grand miroir agrandit la zone de l’entrée, un miroir de buste est assez suffisant pour se mirer avant de sortir.

En bref, pour réussir la déco de l’entrée de sa maison, on incorpore les éléments aux bonnes dimensions, sous une lumière appropriée et avec les bonnes couleurs.