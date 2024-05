Documentaire

Dans ce documentaire sur la Solution Finale, il n’y a ni commentaire, ni témoin. Uniquement des images actuelles d’Auschwitz et des lieux d’extermination, longuement filmés de jour et de nuit, s’entremêlant avec de nombreuses photos dépeignant la situation des Juifs avant la déportation, les rares clichés de l’arrivée des déportés, ainsi que d’innombrables dessins de Sonderkommandos, fenêtres ouvertes sur l’horreur.

Sur ces images, six voix lisant des témoignages de victimes et de bourreaux, les croisant et les opposant : de nombreux journaux intimes, billets jetés des trains par les déportés, lettres de prisonniers juifs, de Sonderkommandos, de SS, circulaires ministérielles, notes de service des responsables d’Auschwitz, réclamations à propos de problèmes techniques, lettres de soldats allemands à leur famille, documents cachés par les survivants, extraits de livres, etc.

A partir de cet entrelacs, on voit se déployer toute la logique de l’entreprise de destruction des Juifs d’Europe, progressant à travers les deux périodes définies par l’historien de la Shoah Saul Friedländer : aux « années de persécution » précédant la déportation (stigmatisation, interdictions diverses, humiliations répétées tant en Allemagne que dans les territoires occupés, spécialement en France) succèdent les « années d’extermination » marquant un saut sans précédent dans l’inhumanité.