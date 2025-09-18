La Grande-Bretagne n’étant plus seule face à Hitler, les premiers G.l.s sont arrivés au Royaume-Uni, tandis que les Japonais ont profité de l’avantage que leur offrait leur attaque surprise sur Pearl Harbor. Alors que Singapour tombait, les Alliés regardaient avec horreur le Japon contrôler également Java, la Birmanie et la Nouvelle-Guinée, alors qu’ils se rapprochaient de plus en plus de l’Australie.