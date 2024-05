Documentaire



Une alimentation saine est indispensable pour une bonne santé… Mais qu’est ce qu’un produit réellement sain ? S’il est bon pour la santé de manger des fruits et légumes, attention à ce qu’ils renferment. Pesticides, conservateurs mais aussi mode d’élevage, de culture et les traitements chimiques sont mis en cause. Les fruits et légumes deviennent dangereux non à cause de leurs propriétés naturelles mais à cause de tout ce qui y est ajouté dès la culture. Comment savoir si ce que l’on mange est vraiment sain, en dépit des apparences ? Ce documentaire nous éclaire sur le traitement de ces aliments, qui dénaturent parfois le produit et qui apporte plus de mal que de bien. Un documentaire d’Eric Wastiaux.