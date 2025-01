Documentaire

Plats cuisinés, barquettes toutes faites… les aliments « ultra-transformés » sont soupçonnés d’être responsables de l’augmentation du nombre de maladies cardio-vasculaires et de cas d’obésité. Patrick adore les plats cuisinés, les barquettes toutes faites, simples et rapides. Avant l’été, il pesait 103 kg. Un médecin lui a conseillé d’arrêter net ce que les professionnels appellent les aliments « ultra-transformés ». Résultat, en deux mois, Patrick a perdu 13 kg. Et il se sent beaucoup mieux. Que sont au juste ces aliments « ultra-transformés » ? Des produits créés de toutes pièces par l’industrie agroalimentaire, à base de céréales, de fruits, de légumes, de viande ou de poisson. Un documentaire de Maud Gangler, Joanne Profeta, Hélène Eckmann et Emmanuel Lejeune pour Capa Presse.