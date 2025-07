Documentaire

En 10 ans, les conflits devant les tribunaux pour cause de charges de copropriétés impayées ont bondi de 29%. Pour la plupart, cela concerne des petits propriétaires qui se sont saignés pour acheter, et qui n’ont pas pu faire face à l’augmentation spectaculaire de leurs charges. Une étude de l’ARC pointe une hausse de l’ordre de 40% du montant des charges de fonctionnement ces cinq dernières années. Deux fois plus vite que l’inflation ! Résultat, après des mois, voire des années d’impayés, les propriétaires assistent impuissants à la vente aux enchères de leur appartement, ordonnée par le syndic. Souvent, c’est les économies de toute une vie qui partent en fumée, adjugées en quelques coups de marteau au tribunal de grande instance. Autre victime de cette situation, la copropriété elle-même qui va être fragilisée par ces défauts de règlement et le manque de trésorerie. Du coup, elle ne peut tout simplement plus faire face à l’entretien courant de l’immeuble. S’ensuivent des situations en cascade : l’arrêt de l’ascenseur, les coupures d’eau, les portes de parking cassées non remplacées et surtout, une dépréciation des appartements qui peut aller jusqu’à 30% de leur valeur. Comment en arrive-t-on à ces situations, et quelles sont les solutions ?

Un documentaire de Laurence Gravelli.