Documentaire



Nous changeons de rythme de vie et les grandes enseignes l’ont bien compris. Alors pour s’adapter, elles ont développé le cybermarché. Fini les files d’attentes aux caisses Pour les citadins qui travaillent et qui n’ont pas le temps de faire leurs courses, la solution c’est la commande sur internet et la livraison à domicile. En province, ce sont surtout les supermarchés drives qui ont le vent en poupe. Auchan, Leclerc, Casino, etc. ont ouvert ce concept. Mais ce nouveau mode de consommation est-il vraiment avantageux ? Un documentaire de Pauline Legrand.